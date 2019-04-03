Венгер: когда умру, спрошу бога, где судьи, прежде чем выбрать между раем и адом

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился воспоминаниями о сезоне-2003/04, в котором «канониры» стал чемпионами Англии, не проиграв ни одного матча.

«Наша серия из 49 матчей без поражений была прервана в игре с „Манчестер Юнайтед“. Судьи несут ответственность за тот результат. Поражение было незаслуженным. Когда я умру, то спрошу бога, где судьи, прежде чем выбрать между раем и адом (смеётся).

В предыдущем сезоне мы не потерпели поражений в гостях, но упустили титул в домашних матчах (на самом деле в сезоне-2002/03 «Арсенал» дважды проиграл дома и четырежды в гостях — прим. «Чемпионата»).

В чемпионском сезоне мы обеспечили себе титул за пять туров до конца. Я сказал игрокам «Вам решать, хотите ли вы остаться бессмертными или нет». И они сделали это. Стали победителями Премьер-лиги без поражений», — приводит слова Венгера Le Figaro.