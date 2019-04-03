Бонуччи: в проявлениях расизма в матче с «Кальяри» виноват и Кин, и фанаты

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился мнением об эпизоде, произошедшем во время матча 30-го тура Серии А с «Кальяри» (2:0).



Напомним, на протяжении всей игры некоторые болельщики «Кальяри» оскорбляли нападающего туринцев Мойзе Кина. После гола на 85-й минуте Кин встал напротив трибуны фанатов соперника и развёл руками. Это действие форварда вызвало ещё более бурную реакцию — фанаты «Кальяри» начали освистывать игрока и оскорблять его на почве расизма. Позже Бонуччи и Блез Матюиди оттащили Кина от трибун.



«Кин знает, что забивая гол, он должен сосредоточиться на праздновании с партнёрами по команде. После его гола послышались расистские оскорбления с трибун, Матюиди услышал это и разозлился. Я думаю, что в этом случае виновны обе стороны, потому что Мойзе не должен был этого делать, а фанаты не должны были так реагировать. Мы профессионалы и должны подавать пример, а не провоцировать других.



Я предпочитаю говорить о матче и о нашей победе. Мы были агрессивны в атаке и добились реализации моментов. Знали, что „Кальяри“ будет готовиться к нашей встрече с особым усердием», — приводит слова Бонуччи Sky Sport Italia.

Голы Бонуччи и Кина принесли «Ювентусу» победу в матче с «Кальяри»