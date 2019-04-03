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Агенты Педро Роши не смогли убедить «Гремио» вернуть футболиста

Агенты Педро Роши не смогли убедить «Гремио» вернуть футболиста
Футбол / РПЛ

Агенты нападающего «Спартака» Педро Роши предложили услуги бразильца его бывшему клубу — «Гремио», но ответа не последовало, сообщает Globo.

Недавно Роша признался, что хотел бы покинуть «Спартак» из-за нехватки игровой практики. По словам агента футболиста Хэмилтона Бернарда, главный тренер красно-белых Олег Кононов не рассчитывает на его клиента.

Одним из вариантов продолжения карьеры Роши считался «Сан-Паулу», но стороны не смогли согласовать условия аренды. «Гремио» также не намерен осуществлять сделку.

По данным источника, у Роши остаётся вариант с переходом в «Крузейро». «Спартак» готов отдать Педро в аренду, но возвращению форварда в Бразилию мешает короткий срок до окончания регистрации игроков, нанятых из-за рубежа.

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