Агенты Педро Роши не смогли убедить «Гремио» вернуть футболиста

Агенты нападающего «Спартака» Педро Роши предложили услуги бразильца его бывшему клубу — «Гремио», но ответа не последовало, сообщает Globo.



Недавно Роша признался, что хотел бы покинуть «Спартак» из-за нехватки игровой практики. По словам агента футболиста Хэмилтона Бернарда, главный тренер красно-белых Олег Кононов не рассчитывает на его клиента.



Одним из вариантов продолжения карьеры Роши считался «Сан-Паулу», но стороны не смогли согласовать условия аренды. «Гремио» также не намерен осуществлять сделку.



По данным источника, у Роши остаётся вариант с переходом в «Крузейро». «Спартак» готов отдать Педро в аренду, но возвращению форварда в Бразилию мешает короткий срок до окончания регистрации игроков, нанятых из-за рубежа.