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«Спартак» в 2018 году официально выплатил агентам € 9,12 млн

«Спартак» в 2018 году официально выплатил агентам € 9,12 млн
Футбол / РПЛ

Комиссия РФС по работе с посредниками огласила суммы, потраченные клубами Российской Премьер-Лиги в 2018 году на услуги агентов. Больше всех заплатил «Спартак» – € 9,12 млн.

Общая сумма выплаченных вознаграждений составляет:

— ФК «Зенит» — 3.058.961,00 евро

— ПФК ЦСКА — 3.831.800,00 евро

— ФК «Спартак» — 9.119.020,00 евро

— ФК «Ростов» — 350.500,00 евро

— ФК «Краснодар» — 450.000 евро, 150.000 долларов США, 24.558.279,86 рублей

— ФК «Локомотив» — 43.625.180 рублей

— ФК «Оренбург» — 127.000 евро

— ФК «Уфа» — 110.000 евро

Общая сумма вознаграждений посредникам от футболистов в целом в 2018 году составила 44 114 400 рублей.

В соответствии с пунктом 6 Приложения № 4 регламента РФС по работе с посредниками, Комиссия применила санкцию в виде штрафа к тульскому «Арсеналу» — 50 000 рублей.

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