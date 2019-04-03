«Спартак» в 2018 году официально выплатил агентам € 9,12 млн

Комиссия РФС по работе с посредниками огласила суммы, потраченные клубами Российской Премьер-Лиги в 2018 году на услуги агентов. Больше всех заплатил «Спартак» – € 9,12 млн.



Общая сумма выплаченных вознаграждений составляет:



— ФК «Зенит» — 3.058.961,00 евро



— ПФК ЦСКА — 3.831.800,00 евро



— ФК «Спартак» — 9.119.020,00 евро



— ФК «Ростов» — 350.500,00 евро



— ФК «Краснодар» — 450.000 евро, 150.000 долларов США, 24.558.279,86 рублей



— ФК «Локомотив» — 43.625.180 рублей



— ФК «Оренбург» — 127.000 евро



— ФК «Уфа» — 110.000 евро



Общая сумма вознаграждений посредникам от футболистов в целом в 2018 году составила 44 114 400 рублей.

В соответствии с пунктом 6 Приложения № 4 регламента РФС по работе с посредниками, Комиссия применила санкцию в виде штрафа к тульскому «Арсеналу» — 50 000 рублей.