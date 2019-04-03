Педро Роша перешёл в «Крузейро»

«Крузейро» официально объявил о переходе нападающего «Спартака» Педро Роши. Речь идёт об аренде, срок которой рассчитан до декабря.

Ранее от услуг футболиста отказались «Сан-Паулу» и «Гремио». По данным бразильских СМИ, красно-белые просили за аренду нападающего € 1 млн.

Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне игрок принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги, проведя на поле 63 минуты, и не отметился результативными действиями. Контракт с российским клубом действителен до лета 2021 года.

Роша признавался, что решил покинуть «Спартак», так как не получает игровой практики. По словам агента футболиста Хэмилтона Бернарда, главный тренер красно-белых Олег Кононов не рассчитывал на его клиента.