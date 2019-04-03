«Фулхэм» вылетел из Премьер-лиги

«Фулхэм», проигравший «Уотфорду» в гостевом матче 33-го тура английской Премьер-лиги со счётом 1:4, потерял последние шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.



«Дачники» занимают 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 17 очков в 33 матчах. У «Бёрнли», который идёт на спасительной 17-й строчке, 33 очка в 32 играх, тогда как у команды Скотта Паркера по окончании сезона в лучшем случае будет 32 очка.



Ранее та же участь постигла «Хаддерсфилд Таун», который располагается на последнем месте в турнирной таблице АПЛ с 14 очками в 32 матчах.



«Фулхэм» — старейший клуб Лондона. Он был основан учащимися воскресной школы в 1879 году. В 2010 году «дачники» сыграли в финале Лиги Европы, проиграв «Атлетико» в дополнительное время.