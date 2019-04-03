Сульшер: теперь «МЮ» нужно набрать 15 очков в последних шести матчах

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отметил, что после поражения в матче с «Вулверхэмптоном» его команда должна набрать 15 очков в шести оставшихся матчах, чтобы попасть в топ-4 АПЛ.



«Мы должны были побеждать и набирать три очка, однако сами виноваты в поражении. Мы показывали очень хорошую игру до того, как пропустили второй мяч. После ответного гола мы выглядели очень взволнованными, но потом собрались и имели несколько моментов.



Я говорил, что нам нужно набрать 18 очков в восьми последних матчах после перерыва. Мы набрали три против „Уотфорда“, и теперь нам нужно набрать ещё 15 в последних шести встречах. У нас уже не осталось права на ошибки», — цитирует Сульшера Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве проиграл «Вулверхэмптону» в матче АПЛ