На матче «Оренбург» — «Крылья Советов» ожидается до 3,5 тыс. зрителей

Сегодня, 3 апреля, на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоялось совещание, посвящённое перенесённому матчу 16-го тура РПЛ «Оренбург» – «Крылья Советов».



На нём команды представили свою игровую форму. «Крылья Советов» выйдут на поле в серебристых футболках и тёмно-синих шортах. Хозяева сыграют в белом комплекте формы, сообщает официальный сайт самарского клуба.



На матче ожидается до 3,5 тыс. болельщиков. Около 150 из них будут поддерживать самарскую команду. Часть поклонников «Крыльев Советов» прибудет в Оренбург на автобусе, организованном клубом.



Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» – «Крылья Советов» состоится на стадионе «Газовик» и начнётся в 19:00 по московскому времени.