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Суарес вышел на первое место по голам в Примере среди уругвайцев

Суарес вышел на первое место по голам в Примере среди уругвайцев
Футбол / Испания

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отметился голом в матче 30-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (4:4).

32-летний форвард отправил мяч в сетку на последних секундах добавленного времени и тем самым принёс своей команде одно очко.

Как сообщает Opta в «Твиттере», этот гол стал для Суареса 129-м в чемпионате Испании. По этому показателю он обошёл соотечественника Диего Форлана (128), выступавшего за «Вильярреал» и «Атлетико», и стал лучшим бомбардиром в истории Примеры среди уругвайцев.

Суарес перешёл в «Барселону» летом 2014 года из «Ливерпуля». С сине-гранатовыми форвард успел к настоящему моменту завоевать 12 трофеев, среди которых три титула чемпиона Испании, четыре Кубка страны и один трофей Лиги чемпионов.

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