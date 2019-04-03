Суарес вышел на первое место по голам в Примере среди уругвайцев

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отметился голом в матче 30-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (4:4).



32-летний форвард отправил мяч в сетку на последних секундах добавленного времени и тем самым принёс своей команде одно очко.



Как сообщает Opta в «Твиттере», этот гол стал для Суареса 129-м в чемпионате Испании. По этому показателю он обошёл соотечественника Диего Форлана (128), выступавшего за «Вильярреал» и «Атлетико», и стал лучшим бомбардиром в истории Примеры среди уругвайцев.



Суарес перешёл в «Барселону» летом 2014 года из «Ливерпуля». С сине-гранатовыми форвард успел к настоящему моменту завоевать 12 трофеев, среди которых три титула чемпиона Испании, четыре Кубка страны и один трофей Лиги чемпионов.

Чудеса в Вильярреале! «Барса» вела 2:0, проигрывала 2:4 и ушла от поражения Восемь голов, включая очередной прекрасный штрафной от Месси.