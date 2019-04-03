Экс-игрок «ПСЖ» Ротен подал в суд на Эвра за угрозы

Бывший футболист «Пари Сен-Жермен» и «Монако», а ныне эксперт на французском телевидении Жером Ротен в своём «твиттере» объявил о подаче заявления в суд на своего бывшего партнёра по команде Патриса Эвра.



По словам Ротена, он решил обратиться в суд в связи с угрозами со стороны Эвра. По словам экс-хавбека «ПСЖ», решение было принято после совещания с его юристом.



В начале марта Эвра опубликовал видео, в котором пригрозил Ротену, пообещав ударить его при встрече. Поводом для недовольства Патриса стала критика со стороны экс-партнёра. Жером раскритиковал Эвра за бурные празднования победы «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала с «ПСЖ» (3:1). Патрис опубликовал видео с празднованиями на «Стад де Франс». Ротен заявил, что такое поведение Эвра является неуважительным по отношению к «ПСЖ» и болельщикам.

Эвра — экс-хавбеку «ПСЖ» Ротену: остерегайся, дам тебе пощёчину при встрече!