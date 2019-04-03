Глава «Урала»: Агузаров говорил парню — всё будет хорошо, как у сборника Оздоева

Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение по поводу работы агентов, в частности Алана Агузарова. Ранее журналист Василий Уткин выпустил серию репортажей, в которых рассказывал о тесном сотрудничестве Агузарова с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Мы не должны зависеть от агентов! Например, мы воспитали в школе «Урала» перспективного футболиста. Но завтра приходит какой-то дяденька и говорит, что это его футболист. Как такое может быть? Поймите, молодому парню очень просто закружить голову.



К нам сейчас приезжал футболист, который ещё никто и звать его никак. Приехал с агентом подписывать контракт, но с каждой тренировкой всё хуже и хуже работал. Потом пришёл ко мне и сказал, что главный тренер не видит его в команде. Он ещё даже не футболист команды второй лиги. В итоге мы отправили его отсюда.



Слышал ли я об агенте Агузарове? Он позвонил одному нашему мальчишке 2000 года рождения. Не скажу его имени. Хорошо, что он ко мне пришёл. Агузаров говорил, что если подпишет с ним, то всё будет хорошо, как у Оздоева, который за сборную играет. Это разве нормально?» — цитирует Иванова «Екатеринбург онлайн».