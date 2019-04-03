Роша: рад возможности вернуться в Бразилию, надеюсь оправдать доверие «Крузейро»

Нападающий «Крузейро» Педро Роша, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», поделился эмоциями от перехода в бразильский клуб на правах аренды до конца этого года.



«Я рад возможности вернуться в Бразилию и носить футболку такого большого клуба. Надеюсь оправдать доверие со стороны «Крузейро» и его болельщиков», — приводятся слова Роши на официальном сайте клуба.



Ранее от услуг 24-летнего футболиста отказались «Сан-Паулу» и «Гремио». По данным бразильских СМИ, «Спартак» просил за аренду форварда € 1 млн.



Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио» за € 12 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 1 матче Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Контракт с российским клубом действителен до лета 2021 года.

Агент: у «Крузейро» есть опция выкупа, но Роша допускает возвращение в «Спартак»