«Кардифф Сити» предложил «Нанту» без ФИФА решить вопрос по Сале

«Кардифф Сити» обратился к «Нанту» с предложением провести встречу представителей клубов, чтобы решить вопрос по поводу трансфера погибшего нападающего Эмилиано Салы.



Клубы по-прежнему спорят насчёт того, к кому из них был приписан Сала на момент своей гибели. «Нант» продолжает настаивать на выплате всей суммы за переход аргентинца, поскольку трансферный сертификат был зарегистрирован в международных инстанциях.



3 апреля было крайним сроком, когда валлийскому клубу следовало ответить на жалобу, поданную «Нантом» в ФИФА. Позже «Кардифф» получил дополнительное время до 15 апреля.



Как сообщает The Telegraph, валлийский клуб хочет решить вопрос с «Нантом» без вмешательства ФИФА. На прошлой неделе «Кардифф» отправил французскому клубу предложение провести очную встречу.

«Кардифф» объяснит ФИФА, почему не хочет платить «Нанту» за Салу