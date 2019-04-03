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«Кардифф Сити» предложил «Нанту» без ФИФА решить вопрос по Сале

«Кардифф Сити» предложил «Нанту» без ФИФА решить вопрос по Сале
Футбол / Англия

«Кардифф Сити» обратился к «Нанту» с предложением провести встречу представителей клубов, чтобы решить вопрос по поводу трансфера погибшего нападающего Эмилиано Салы.

Клубы по-прежнему спорят насчёт того, к кому из них был приписан Сала на момент своей гибели. «Нант» продолжает настаивать на выплате всей суммы за переход аргентинца, поскольку трансферный сертификат был зарегистрирован в международных инстанциях.

3 апреля было крайним сроком, когда валлийскому клубу следовало ответить на жалобу, поданную «Нантом» в ФИФА. Позже «Кардифф» получил дополнительное время до 15 апреля.

Как сообщает The Telegraph, валлийский клуб хочет решить вопрос с «Нантом» без вмешательства ФИФА. На прошлой неделе «Кардифф» отправил французскому клубу предложение провести очную встречу.

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