Рохель: в Уругвае есть представление, что медведи в России дерутся с людьми

Уругвайский защитник «Крыльев Советов» Агустин Рохель рассказал, что на его родине люди думают о России.

«Когда я был в Уругвае, то никогда не думал, что однажды приеду в Россию. Поэтому загадывать ничего не буду.

Я знаю, что мне бы хотелось увидеть здесь: медведя. Я его никогда не видел. Чучело медведя стояло где-то в аэропорту, и мне сказали, что в лесу рядом с Волгой есть медведи, но не знаю, правда это или нет.

В Уругвае да, есть такое представление, что медведи в России ходят по улицам. По крайней мере, в «Ютубе» показывают, что люди здесь дерутся с медведями. Хабиб из ММА, например — есть видео, где он дерется с маленьким медведем – вот это имидж типичного русского в представлении уругвайца", — цитирует Рохеля «Другой город».