Вице-президент «Крузейро»: сделаем всё, чтобы Роша остался у нас подольше

Вице-президент «Крузейро» Итаир Машадо поделился подробностями о сделке с московским «Спартаком» по аренде нападающего Педро Роши, а также рассказал о возможном выкупе игрока у российского клуба.



«В нашем договоре прописана опция выкупа, но я не стану называть сумму, поскольку это конфиденциальная информация. Начиная с этого момента мы будем обсуждать продление пребывания Педро в нашем клубе. Мы сделаем всё, чтобы он остался с нами», — цитирует Машадо Globo Esporte.



Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне игрок принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги, проведя на поле 63 минуты, и не отметился результативными действиями. Контракт с российским клубом действителен до лета 2021 года.

«Крузейро» заплатил «Спартаку» € 750 тыс. за аренду Роши