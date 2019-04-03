«Оренбург» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция начнётся 3 апреля в 17:00

Сегодня, 3 апреля, на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится отложенный матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» – «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Алексей Воронцов и Рашид Абусуев. Резервный рефери – Станислав Васильев.



В последней встрече команд, которая состоялась во 2-м туре нынешнего розыгрыша чемпионата России 5 августа, победу со счётом 3:0 одержал «Оренбург».



После 20 туров «Оренбург» занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги с 26 очками в активе. «Крылья Советов» располагаются строчкой ниже и отстают от сегодняшних соперников на два очка.

«Оренбург» — «Крылья Советов»: котировки на матч 16-го тура РПЛ