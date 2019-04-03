Экс-глава Немецкого футбольного союза лишится поста в УЕФА

Бывший президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель лишится своего поста вице-президента УЕФА.



«Он неплохой человек, но у нас нет иного выхода, кроме как применить к нему подобные меры. Если он ушёл из DFB по этическим причинам, то нереально и дальше продолжать занимать пост в УЕФА», — цитирует Die Welt представителя УЕФА.



Решение об уходе Гриндель принял самостоятельно, о чём объявил президиуму союза в ходе телефонной конференции. Ранее сообщалось, что Гриндель, руководивший Немецким футбольным союзом с 2016 года, потерял поддержку среди соратников и покинет свой пост. По информации СМИ, одним из главных претендентов на должность является бывший футболист мюнхенской «Баварии» и чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Филипп Лам.

Гриндель покинул пост президента Немецкого футбольного союза