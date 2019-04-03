Канделаки — о нападении на Уткина: я ни при чём

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на нападение на журналиста Василия Уткина. Накануне неизвестный в Москве распылил Уткину в лицо содержимое баллончика. Позже блогер сообщил, что не собирается обращаться в полицию.



«Я ни при чём», – написала Канделаки в своём телеграм-канале.



Ранее у Уткина и Канделаки был конфликт, в результате которого журналист решил покинуть телеканал. Уткин 17 марта в программе «Футбольный клуб» говорил на тему конфликта 19-летнего форварда Ивана Игнатьева и «Краснодара».

Он сообщил, что делами Игнатьева стал заниматься племянник бывшего главы Северной Осетии Алан Агузаров, который, по словам Уткина, представляет интересы главного тренера сборной России Станислава Черчесова.