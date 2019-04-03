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Канделаки — о нападении на Уткина: я ни при чём

Канделаки — о нападении на Уткина: я ни при чём
Футбол

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на нападение на журналиста Василия Уткина. Накануне неизвестный в Москве распылил Уткину в лицо содержимое баллончика. Позже блогер сообщил, что не собирается обращаться в полицию.

«Я ни при чём», – написала Канделаки в своём телеграм-канале.

Ранее у Уткина и Канделаки был конфликт, в результате которого журналист решил покинуть телеканал. Уткин 17 марта в программе «Футбольный клуб» говорил на тему конфликта 19-летнего форварда Ивана Игнатьева и «Краснодара».

Он сообщил, что делами Игнатьева стал заниматься племянник бывшего главы Северной Осетии Алан Агузаров, который, по словам Уткина, представляет интересы главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Уткин не будет обращаться в полицию после нападения
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