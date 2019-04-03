«Интер» будет судиться с клубом Бекхэма из-за названия

Миланский «Интер» подаст иск в суд на одноимённый клуб из Майами, основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, сообщает Calciomercato.com.



По словам издания, руководство нерадзурри решило отстаивать своё название и хочет добиться эксклюзивных прав на него, зарегистрировав товарный знак. В свою очередь американский клуб настаивает, что название «Интер» является сокращением, поскольку официально миланцы называются «Интернационале», и используется по всему миру.



Ранее сообщалось, что «Интер Майами» может начать выступать в MLS уже начиная со следующего сезона. В настоящее время домашним стадионом клуба является «Локхарт Стэдиум», однако уже в скором времени в Форт Лодердейл начнётся строительство новой арены на 18 тыс. зрителей стоимостью более $ 60 млн.

Клуб Бекхэма может сыграть в MLS уже в следующем сезоне