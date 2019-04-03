«Динамо» оштрафовано на 100 тыс. рублей, «Локомотив» — на 80 тыс.

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые сегодня комитет принял по итогам матча 21-го тура РПЛ между столичными «Динамо» и «Локомотивом» (0:1).

«Болельщики „Динамо“ и „Локомотива“ скандировали нецензурные выражения в адрес одного клуба. Главный тренер „Локомотива“ Юрий Сёмин покидал техническую зону. „Динамо“ оштрафован на 100 тысяч рублей, „Локомотив“ — на 80 тысяч рублей, лично Сёмин — на 30 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Локомотив» набрал 38 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (23) — на 12-м месте в таблице. Лидером соревнования на данный момент является «Зенит».