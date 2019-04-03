ЦСКА и «Арсенал» заплатят штраф по 100 тыс. рублей

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые сегодня, 3 апреля, комитет принял по итогам матчей 21-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Уфа» (2:2) и «Крылья Советов» — «Арсенал» (0:1)



«ЦСКА — «Уфа»: болельщики ЦСКА скандировали нецензурные выражения. Клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.

«Крылья Советов» — «Арсенал»: в этом матче футболисты «Арсенала» получили шесть жёлтых карточек. Клуб за неподобающее поведение команды оштрафован на 100 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

ЦСКА, набрав 37 очков, вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (17) осталась в зоне вылета на 15-м месте.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».