КДК оштрафовал «Спартак» за нецензурные кричалки фанатов в адрес Глушакова

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил санкции в отношении «Ахмата» и «Спартака» по итогам матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоялся 30 марта в Грозном и завершился победой красно-белых со счётом 3:1.



«Болельщики «Ахмата» бросали на поле и беговую дорожку пластиковые бутылки с водой, также скандировали нецензурные выражения в адрес судьи. После окончания матча в подтрибунном помещении Даудов в нецензурной форме выражал несогласие с действиями судейской бригады. Это дело комитета по этике. За бросание зрителями предметов на поле «Ахмат» оштрафован на 20 тысяч рублей, за скандирования – на 10 тысяч. За поддержку по громкой связи – на 10 тысяч.



Болельщики «Спартака» скандировали нецензурные выражения в адрес Глушакова. Клуб оштрафован на 100 тысяч», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Глушаков — о своём жесте после гола «Ахмату»: если что, звоните. На связи!