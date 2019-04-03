Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Прокурора по делу Кокорина и Мамаева взяли под госзащиту

Прокурора по делу Кокорина и Мамаева взяли под госзащиту
Футбол / РПЛ

Прокурора, занимающегося делом нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, взяли под государственную защиту, сообщает телеграм-канал Mash.

Фигурантами дела помимо футболистов являются младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий. Молодые люди пребывают в СИЗО «Бутырка» начиная с 11 октября. Тремя днями ранее они стали зачинщиками двух драк в центре Москвы, в результате которых три человека получили повреждения разной степени тяжести. Арест компании дважды продлевался на два месяца, 8 апреля срок заключения в под стражей истечёт.

Сегодня, 3 апреля, в Москве состоится судебное заседание по итогам расследования, которое пройдёт в закрытом режиме.

Дело Кокорина и Мамаева в суде. Мамаев ответил на вопросы журналистов. LIVE
Все подробности.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент