Прокурора по делу Кокорина и Мамаева взяли под госзащиту

Прокурора, занимающегося делом нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, взяли под государственную защиту, сообщает телеграм-канал Mash.



Фигурантами дела помимо футболистов являются младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий. Молодые люди пребывают в СИЗО «Бутырка» начиная с 11 октября. Тремя днями ранее они стали зачинщиками двух драк в центре Москвы, в результате которых три человека получили повреждения разной степени тяжести. Арест компании дважды продлевался на два месяца, 8 апреля срок заключения в под стражей истечёт.



Сегодня, 3 апреля, в Москве состоится судебное заседание по итогам расследования, которое пройдёт в закрытом режиме.

Дело Кокорина и Мамаева в суде. Мамаев ответил на вопросы журналистов. LIVE Все подробности.