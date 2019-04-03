К. Кокорин: чемпионом будет «Зенит»

Кирилл Кокорин, брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, ответил на вопрос, кто станет чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

«Кто будет чемпионом? „Зенит“, — передаёт слова Кокорина корреспондент „Чемпионата“ Максим Пахомов.

После 21 тура сине-бело-голубые единолично возглавляют таблицу РПЛ.

Сегодня состоится судебное заседание по делу о двух драках в центре столицы с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Напомним, фигурантами дела также являются младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий. Все четверо молодых людей пребывают под стражей в СИЗО «Бутырка» с 11 октября за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. Срок их ареста, который ранее дважды был продлён, рассчитан до 8 апреля.