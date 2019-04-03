Защита Кокорина подаст ходатайство о возвращении дела прокурору

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о намерении подать ходатайство о возвращении дела прокурору, а также поделился ожиданиями от сегодняшнего заседания по итогам расследования.



«Мы подадим ходатайство о возвращении дела прокурору для устранения дефектов обвинительного заключения. Судебное следствие начинать рано. Прогнозы? Я не знаю, а гадать не хочу. Что касается меры пресечения, то будем просить изменить её, выпустить из СИЗО. Думаю, часа три сегодняшнее слушание точно продлится», — сказал Ромашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Фигурантами дела помимо Кокорина являются его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий. Молодые люди пребывают в СИЗО с 11 октября.

Дело Кокорина и Мамаева в суде. Мамаев ответил на вопросы журналистов. LIVE Все подробности.