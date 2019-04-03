Экс-нападающий «Локомотива» Одемвингие объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий сборной Нигерии Питер Одемвингие сегодня, 3 апреля, на конференции Equal game объявил о завершении карьеры.

Российским болельщикам 37-летний форвард известен по выступлениям за «Локомотив», цвета которого он защищал с 2007 по 2010 год. В сезоне 2008 года нигерийский игрок с 10 голами стал лучшим бомбардиром своей команды.

Также Одемвингие выступал за такие команды, как «Бендел Иншурэнс», «Ла-Лувьер», «Лилль», «Вест Бромвич Альбион», «Кардифф Сити», «Сток Сити», «Бристоль Сити» и «Ротерем Юнайтед». Заканчивать карьеру Одмевингие отправился в индонезийскую Лигу 1, подписав однолетний контракт с клубом «Мадура Юнайтед». В своём последнем сезоне на профессиональном уровне он забил 15 голов в 22 матчах.