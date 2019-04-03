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РФС отказал «Динамо» в возврате подъёмных, выплаченных Ташаеву

РФС отказал «Динамо» в возврате подъёмных, выплаченных Ташаеву
Футбол / РПЛ

Российский футбольный союз на своём официальном сайте огласил вердикт по делу полузащитника «Спартака» Александра Ташаева и его бывшего клуба московского «Динамо».

Палата по разрешению споров приняла решение отказать бело-голубым в возврате подъёмных в размере € 400 тыс., выплаченных 24-летнему футболисту ранее. Также московскому клубу отказали в применении санкций к игроку.

Ташаев перешёл из «Динамо» в «Спартак» летом прошлого года. «Динамо» после трансфера обратилось в РФС с жалобой на хавбека и требованием дисквалифицировать его и вернуть подъёмные.

В нынешнем сезоне Ташаев принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 результативную передачу, а также получил 3 жёлтые карточки.

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