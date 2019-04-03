«Оренбург» — «Крылья Советов»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы на перенесённый матч 16-го тура чемпионата Российской Премьер-лиги «Оренбург» – «Крылья Советов». Матч «Оренбург» – «Крылья Советов» состоится на стадионе «Газовик» и начнётся в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Оренбург»: Фролов, Малых, Терехов, Ойеволе, Козлов, Бегич, Бреев, Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович.

«Крылья Советов: Рыжиков, Зотов, Самарджич, Бурлак, Денисов, Шишкин, Тимофеев, Самедов, Зиньковский, Канунников, Шейдаев.



«Крылья Советов» выйдут на поле в серебристых футболках и тёмно-синих шортах. Хозяева сыграют в белом комплекте формы, сообщает официальный сайт самарского клуба. Матч был перенесён с 1 декабря 2018 года из-за неблагоприятных погодных условий.