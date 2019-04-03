Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес может перебраться в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.
Как сообщает ESPN, «красные дьяволы» хотят перехватить 24-летнего футболиста у своих принципиальных соперников «Манчестер Сити». Главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер видит в испанце замену Андеру Эррере, у которого летом истекает контракт.
Тем не менее, по словам издания, «горожане» могут уступить Сауля своим соседям, поскольку уже нашли альтернативный вариант в лице его одноклубника – Родриго Эрнандеса. Наставник манкунианцев Хосеп Гвардиола считает, что Родри может стать лучшей заменой для 33-летнего бразильца Фернандиньо, чем Сауль.
«Атлетико» не горит желанием расставаться ни с одним из полузащитников, однако удержать Родри будет нелегко, поскольку отступные в его контракте составляют € 70 млн, что не является слишком большой суммой для английских клубов. У Сауля клаусула составляет € 150 млн.
«МЮ» хочет перехватить Сауля у «Ман Сити», «горожане» нашли альтернативу игроку