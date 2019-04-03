Супруга Мамаева прибыла в здание суда

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прибыла в здание суда, где сегодня, 3 апреля, проходит заседание по итогам расследования дела футболиста, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Ранее на место событий приехала Дарья Валитова, супруга второго фигуранта дела – нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Заседание проходит в закрытом режиме, поэтому жёны игроков ожидают решение суда вне зала.



Фигурантами дела помимо футболистов являются младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий. Молодые люди пребывают в СИЗО «Бутырка» начиная с 11 октября. Арест компании дважды продлевался на два месяца, 8 апреля срок заключения в под стражей истечёт.



Дело Кокорина и Мамаева в суде. Мамаев ответил на вопросы журналистов. LIVE Все подробности.