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Супруга Мамаева прибыла в здание суда

Супруга Мамаева прибыла в здание суда
Футбол / РПЛ

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прибыла в здание суда, где сегодня, 3 апреля, проходит заседание по итогам расследования дела футболиста, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Ранее на место событий приехала Дарья Валитова, супруга второго фигуранта дела – нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Заседание проходит в закрытом режиме, поэтому жёны игроков ожидают решение суда вне зала.

Фигурантами дела помимо футболистов являются младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий. Молодые люди пребывают в СИЗО «Бутырка» начиная с 11 октября. Арест компании дважды продлевался на два месяца, 8 апреля срок заключения в под стражей истечёт.

Дело Кокорина и Мамаева в суде. Мамаев ответил на вопросы журналистов. LIVE
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