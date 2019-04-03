Овчинников: думаю, история Кокорина и Мамаева закончится нормально для ребят

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мыслями о ситуации нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.



«Конечно, история Мамаева и Кокорина глупая – со всех сторон. Глупейшая. Думаю, она скоро закончится – нормально для ребят. Жизнь стала настолько жестокой, что просто нет смысла куда-то влезать. Если у тебя есть семья, работа, для чего свою жизнь искусственно портить?» — сказал Овчинников в эксклюзивном интервью «Чемпионату».



Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября. Тремя днями ранее они стали зачинщиками двух драк в центре Москвы, в результате которых три человека получили повреждения разной степени тяжести. 8 апреля срок заключения под стражей истечёт.

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