«Урал» и «Арсенал» объявили составы на первый полуфинальный матч Кубка России

Стали известны стартовые составы екатеринбургского «Урала» и тульского «Арсенала» на первый полуфинальный матч Кубка России.



Состав «Урала»: Ярослав Годзюр, Михаил Меркулов, Стефан Страндберг, Денис Поляков, Денис Кулаков, Петрюс Бумаль, Отман Эль-Кабир, Эрик Бикфалви, Андрей Егорычев, Николай Димитров, Андрей Панюков.



Состав «Арсенала»: Артур Нигматуллин, Абдул Кадири, Максим Беляев, Гиа Григалава, Сергей Ткачёв, Анри Хагуш, Лука Джорджевич, Резиуан Мирзов, Виктор Альварес, Игорь Горбатенко и Зелимхан Бакаев.



Матч «Урал» – «Арсенал» состоится сегодня, 3 апреля, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.