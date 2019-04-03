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Обвинение просит продлить содержание Кокорина и Мамаева под стражей на полгода

Обвинение просит продлить содержание Кокорина и Мамаева под стражей на полгода
Футбол / РПЛ

Сегодня, 3 апреля, в Пресненском суде столицы проходит судебное заседание по делу о двух драках в центре Москвы с участием форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков, обвинение попросило продлить содержание под стражей футболистов ещё на полгода. После этого в заседании был объявлен перерыв.

Напомним, фигурантами дела также являются младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий. Все четверо молодых людей пребывают под стражей в СИЗО «Бутырка» с 11 октября за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. Срок их ареста, который ранее дважды был продлён, рассчитан до 8 апреля.

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