Абрамович впервые за почти 10 лет не выкупил ложу на стадионе «Челси»

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович впервые за почти 10 лет не выкупил ложу на домашнем стадионе клуба «Стэмфорд Бридж» до начала текущего сезона, сообщает The Times со ссылкой на документы холдинга Fordstam Limited.



По информации источника, решение Абрамовича не выкупать ложу на стадионе говорит о намерении российского бизнесмена продать «Челси», который он приобрёл в 2003 году. Отмечается, что ранее Абрамович тратил от £ 1 млн до £ 3 млн ежегодно на корпоративное гостеприимство, начиная с 2011 года.



Напомним, ранее у Абрамовича возникли проблемы с продлением британской визы, из-за чего было решено приостановить проект нового стадиона «Челси». Также недавно УЕФА запретил лондонскому клубу регистрировать новых футболистов в два ближайших трансферных окна из-за нарушения правил при переходе молодых игроков.

Источник: Абрамович решил продать Кепу из-за конфликта голкипера с Сарри