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В российском футболе впервые использована система VAR

Фото: fc-ural.ru
В российском футболе впервые использована система VAR
Футбол / Кубок России

В первом матче полуфинала Кубка России между «Уралом» и «Арсеналом» впервые была использована система видеопомощи арбитрам (VAR).

В середине второго тайма поединка главный судья Алексей Еськов обратился к её помощи, чтобы вынести наказание полузащитнику хозяев Петрусу Бумалю. В итоге хавбек екатеринбургского клуба был удалён с поля на 65-й минуте. К тому моменту «Урал» вёл в счёте — 1:0.

Ответный матч команды сыграют 15 марта в Туле. В другом полуфинале встретятся «Локомотив» и «Ростов», первый матч между ними состоится сегодня, 3 апреля, в Москве, начало — в 19:30 мск.

Ранее на заседании общего собрания Российской Премьер-Лиги были обсуждены вопросы внедрения VAR в матчах чемпионата России.

«Локомотив» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча начнётся 3 апреля в 19:30
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