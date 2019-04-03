В российском футболе впервые использована система VAR

В первом матче полуфинала Кубка России между «Уралом» и «Арсеналом» впервые была использована система видеопомощи арбитрам (VAR).

В середине второго тайма поединка главный судья Алексей Еськов обратился к её помощи, чтобы вынести наказание полузащитнику хозяев Петрусу Бумалю. В итоге хавбек екатеринбургского клуба был удалён с поля на 65-й минуте. К тому моменту «Урал» вёл в счёте — 1:0.

Ответный матч команды сыграют 15 марта в Туле. В другом полуфинале встретятся «Локомотив» и «Ростов», первый матч между ними состоится сегодня, 3 апреля, в Москве, начало — в 19:30 мск.

Ранее на заседании общего собрания Российской Премьер-Лиги были обсуждены вопросы внедрения VAR в матчах чемпионата России.