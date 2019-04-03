«Локомотив» — «Ростов»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ростова» на первый матч 1/2 финала Кубка России, который состоится сегодня, 3 апреля. Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Кверквелия, Рыбусь, Денисов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Смолов.



«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Мевля, Новосельцев, Чернов, Логашов, Гацкан, Ерёменко, Ионов, Попов, Зайнутдинов.

На предыдущих стадиях Кубка России «Локомотив» победил «Балтику» (3:2 ДВ), «Енисей» (4:1) и «Рубин» (1:0 и 1:0). В свою очередь «Ростов» оказался сильнее «Сызрани 2003» (4:0), «Зенита» (3:1) и «Краснодара» (2:2 и 1:0).