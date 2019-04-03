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«Урал» минимально обыграл «Арсенал» в первом полуфинальном матче Кубка России

«Урал» минимально обыграл «Арсенал» в первом полуфинальном матче Кубка России
Футбол / Кубок России

Завершился первый полуфинальный матч Кубка России, в котором «Урал» на «Екатеринбург Арене» принимал «Арсенал». Встреча завершилась минимальной победой хозяев.

Единственный гол в игре был забит на 17-й минуте. Его автором стал форвард хозяев Андрей Панюков. Он удачно сыграл на добивании, после отражённого Артуром Нигматуллином удара в исполнении Эрика Бикфалви.

Футболисты хозяев чаще били по воротам в этом матче. Они нанесли 13 ударов по воротам соперника (9 из них в створ) против 5 у гостей (1 в створ). Мячом команды владели поровну — 50% на 50%.

Ответный матч будет сыгран 15 марта в Туле. В другом полуфинале встретятся «Локомотив» и «Ростов», первый матч между ними состоится сегодня, 3 апреля, в Москве, начало — в 19:30 мск.

Кубок России. 1/2 финала. 1-й матч
03 апреля 2019, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
1 : 0
Арсенал
Тула
1:0 – Панюков – 17
Удаления: Бумаль, 60 – Григалава, 85
В российском футболе впервые использована система VAR
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