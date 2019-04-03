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«Оренбург» обыграл «Крылья Советов» в домашнем матче РПЛ

«Оренбург» обыграл «Крылья Советов» в домашнем матче РПЛ
Футбол / РПЛ

В перенесённом матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча команд состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 8-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов», который реализовал полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин. Через 4 минуты успешный одиннадцатиметровый удар исполнил нападающий самарцев Рамиль Шейдаев. Хозяевам вновь удалось выйти вперёд в счёте на 17-й минуте — автором гола стал хорватский защитник Силвие Бегич. На 54-й минуте защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков увеличил преимущество своей команды.

«Оренбург» набрал 29 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (24) — на 11-м месте. Лидером соревнования на данный момент является «Зенит».

Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
03 апреля 2019, среда. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
3 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 – Сутормин – 8 (пен), 1:1 – Шейдаев – 12 (пен), 2:1 – Бегич – 17, 3:1 – Сиваков – 54
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