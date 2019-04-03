«Оренбург» обыграл «Крылья Советов» в домашнем матче РПЛ

В перенесённом матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча команд состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



На 8-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов», который реализовал полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин. Через 4 минуты успешный одиннадцатиметровый удар исполнил нападающий самарцев Рамиль Шейдаев. Хозяевам вновь удалось выйти вперёд в счёте на 17-й минуте — автором гола стал хорватский защитник Силвие Бегич. На 54-й минуте защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков увеличил преимущество своей команды.



«Оренбург» набрал 29 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (24) — на 11-м месте. Лидером соревнования на данный момент является «Зенит».