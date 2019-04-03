«Крузейро» имеет приоритетное право выкупа Роши за € 11,5 млн

Как стало известно «Чемпионату», «Крузейро» заплатил за аренду нападающего Педро Роши € 800 тыс.



Бразильский клуб также имеет приоритетное право выкупа футболиста у московского «Спартака» за € 11,5 млн. При этом, чтобы активировать опцию выкупа, «Крузейро» должен уведомить «Спартак» о своём намерении не менее чем за 40 дней до конца аренды.



Ранее от услуг Роши отказались «Сан-Паулу» и «Гремио». По данным бразильских СМИ, «Спартак» просил за аренду форварда € 1 млн.



Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне игрок принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги, проведя на поле 63 минуты, и не отметился результативными действиями. Контракт с российским клубом действителен до лета 2021 года.