«Барселона» рассчитывает летом получить с трансферов € 300 млн

Ближайшим летом «Барселона» планирует хорошо заработать на исходящих трансферах, сообщает ESPN.

По информации источника, помимо игроков, на которых не рассчитывает тренерский штаб, каталонский клуб намерен продать одного из трёх игроков основной обоймы — Самуэля Юмтити, Ивана Ракитича или Филлипе Коутиньо. Всего с продажи футболистов на «Камп Ноу» планируют заработать до € 300 млн. Вырученные средства пойдут на покупку новых игроков. Предположительно это могут быть Матейс де Лигт («Аякс») и Лука Йович («Айнтрахт»).

Рыночная трансферная стоимость Юмтити составляет € 70 млн, Ракитича — € 50 млн, Коутиньо — € 100 млн. Контракт первого с клубом рассчитан до лета 2023 года, второго — до лета 2021 года, третьего — до лета 2023 года.