Яя Туре: Бонуччи должен извиниться перед М. Кином, а затем — перед «Ювентусом»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре отреагировал на слова защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, который отметил, что в расистских оскорблениях во время матча 30-го тура Серии А с «Кальяри» (2:0) виноваты как фанаты, так и нападающий Мойзе Кин, в чью сторону они были направлены.



«Для меня это просто худшая ситуация, которая может произойти в футболе. Недопустимо, чтобы партнёр по команде говорил нечто подобное. Я думаю, что это немыслимо. Мне было невероятно больно видеть то, что происходило.



Не хочу вникать в то, что говорил Бонуччи, потому что, на мой взгляд, это было совершенно неуважительно по отношению к товарищу по команде. Если бы Бонуччи был моим партнёром по клубу, он бы ощутил моё негодование. Он должен извиниться перед Кином, а затем перед командой. Думаю, Бонуччи должен быть мудрее», — приводит слова Туре BBC.

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