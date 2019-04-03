Кангва: тульскому «Арсеналу» тяжело было войти в игру с «Уралом»

Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Кубка России с «Уралом» (0:1).



«Тяжело было войти в игру, так как, во-первых, мы играли на выезде, а во-вторых, нужно было держать в голове, что это не финальный счёт, поскольку у нас вторая игра дома. Дело было не в конечном счёте, а в том, что нам нужно было забить мяч, чтобы у нас было преимущество в домашней игре. К сожалению, нам не удалось это сделать. Сейчас нам нужно сосредоточиться на играх в чемпионате, потому что ответный матч Кубка ещё нескоро», — передаёт слова Кангвы корреспондент «Чемпионата».



Ответный матч будет сыгран 15 мая в Туле. В другом полуфинале встретятся «Локомотив» и «Ростов». Первый матч между ними проходит сегодня, 3 апреля, в Москве, начался он в 19:30 мск.

«Урал» минимально обыграл «Арсенал» в первом полуфинальном матче Кубка России