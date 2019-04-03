Божович — о матче с «Оренбургом»: «Крылья Советов» не заслужили такого поражения

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвёл итоги перенесённого матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:3).



«Как мы и ожидали, сегодня было трудно. К сожалению, „Крылья“ пропускали каждый раз после того, как имели хороший момент для взятия ворот. В начале забивать должны были мы, но потом привезли себе пенальти. Потом счёт сравняли, снова должны были забивать, но пропустили ещё. Возвращаться в игру после третьего мяча было трудно. Мы не заслужили такого поражения», — приводит слова Божовича официальный сайт «Крыльев Советов».



«Оренбург» набрал 29 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Крылья Советов» (24) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит».

«Оренбург» обыграл «Крылья Советов» в домашнем матче РПЛ