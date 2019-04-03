Адвокат — о хорошем настроении Мамаева: он привык к условиям и прошёл адаптацию

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о дальнейших планах в отношении отстаивания интересов клиента в суде, а также оценил текущее состояние футболиста.

«Каждый из участников совершал свои действия, они были спонтанными. Мы со своей стороны выразим отношение к обвинению девятого числа. Нашу позицию вы обязательно узнаете. Что касается Мамаева, то мы с самого начала говорим, что в его действиях хулиганство отсутствует, нет также оснований привлекать его за нанесение побоев из хулиганских побуждений. Мы говорим о единственном эпизоде — причинении лёгкого вреда здоровью, а оно не предусматривает наказания, связанного с лишением свободы.

Спортивные мероприятия с участием Мамаева проводятся, и предоставляется возможность всем другим обвиняемым участвовать в них. Что касается хорошего настроения, то у любого человека бывает так, что он привыкает к условиям и проходит адаптацию. Мамаев — сильный человек и старается держаться. Он старается не показывать разочарования. Это заставляет выражать ему уважение в данной ситуации.

Если дело будет рассматриваться в ежедневном режиме, много нюансов будет влиять на судопроизводство. Месяца полтора-два уйдёт на принятие решения», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.