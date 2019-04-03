Фанаты «Спартака», «Динамо» и других клубов посетят митинг в поддержку Кокорина

Игорь Шумилин, активист и друг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, рассказал о митинге в поддержку игроков.



«Соберутся фанаты всех футбольных клубов Российской Премьер-Лиги. Я уже со всеми договорился: «Локомотив», «Динамо», «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Фанаты всех этих клубов придут на митинг 13 апреля, в 19:00 мск, в парк «Сокольники». Мероприятие согласовано», — передаёт слова Шумилина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.



Кокорин вместе с братом Кириллом, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали три человека. При этом ранее арест молодых людей уже несколько раз продлевали. Первоначально он был рассчитан до 8 декабря.

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