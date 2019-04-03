Адвокат Мамаева: это не особенное дело, а самое обычное, рядовое и бытовое

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов раскрыл некоторые детали судебного дела по участию клиента в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года.

«Процесс публичный, все будут прекрасно видеть, какие доказательства представляются. Это не особенное дело, а самое обычное, рядовое и бытовое, и доказательства по делу не представляют сложности даже для обычного гражданина.

Я залог не предлагал, потому что посчитал, что на данной стадии достаточно будет запрещения каких-либо действий либо подписки о невыезде. В общем, любой другой меры пресечения, которая позволит своими ногами приходить в суд.

Почему дело идёт так долго? Это вопрос к следствию. Мы говорили, что была допущена волокита. Не требовалось длительного и тщательного расследования с учётом публичности этого дела.

По делу было допрошено более 60 свидетелей. Следствие считало целесообразным представить 45 свидетелей, прокурор может заявить ещё больше. Мы указали, что любой привлечённый свидетель может выступать и в пользу защиты. На стадии следствия мы просили внести в списки свидетелей защиты 61 человека, которые внесены и в список следователей. К сожалению, следствие не сослалось ни на одного свидетеля, который, как мы говорили, выражает защитную позицию. Суд эти моменты также не учёл. Главный свидетель? Видеозаписи — лучший, объективный и непредвзятый свидетель», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.