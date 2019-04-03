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«Бавария» в меньшинстве обыграла «Хайденхайм» в Кубке Германии со счётом 5:4

«Бавария» в меньшинстве обыграла «Хайденхайм» в Кубке Германии со счётом 5:4
Футбол / Германия

В матче 1/4 финала Кубка Германии «Бавария» принимала «Хайденхайм». Встреча команд состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

На 13-й минуте матча прямую красную карточку получил защитник «Баварии» Никлас Зюле, после чего мюнхенцы остались в меньшинстве. В составе «Баварии» голами отметились Леон Горецка, Томас Мюллер, Серж Гнабри и Роберт Левандовски, который оформил дубль в этой встрече. За «Хайденхайм» забили Марк Шнаттерер и Роберт Глатцель, оформивший хет-трик.

Таким образом, мюнхенская «Бавария» вышла в 1/2 финала Кубка Германии, а «Хайденхайм» завершил выступление в турнире. Ранее в полуфинал Кубка страны вышли «РБ Лейпциг» и «Гамбург».

Кубок Германии. 1/4 финала
03 апреля 2019, среда. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
5 : 4
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1:0 – Горецка – 12, 1:1 – Глатцель – 26, 1:2 – Шнаттерер – 39, 2:2 – Мюллер – 53, 3:2 – Левандовски – 56, 4:2 – Гнабри – 65, 4:3 – Глатцель – 74, 4:4 – Глатцель – 77 (пен), 5:4 – Левандовски – 84 (пен)
Удаления: Зюле, 13 – нет
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