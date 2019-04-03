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«Наполи» проиграл аутсайдеру Серии А в гостевом матче

«Наполи» проиграл аутсайдеру Серии А в гостевом матче
Футбол / Италия

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Эмполи» принимал «Наполи». Встреча команд состоялась на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 28-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Эмполи» Диего Фариас. В концовке первого тайма, на 44-й минуте, полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски сравнял счёт. Победный гол за «Эмполи» на свой счёт записал защитник Джованни Ди Лоренцо. Таким образом, «Наполи» прервал беспроигрышную серию в чемпионате Италии, которая длилась на протяжении трёх матчей.

«Эмполи» набрал 28 очков и поднялся на 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Наполи» (63) располагается на 2-м месте в таблице чемпионата Италии. Лидером соревнований на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 81 очко в 30 матчах.

Италия - Серия А. 30-й тур
03 апреля 2019, среда. 20:00 МСК
Эмполи
Эмполи
2 : 1
Наполи
Неаполь
1:0 – Фариас – 28, 1:1 – Зелиньски – 44, 2:1 – Ди Лоренцо – 52
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