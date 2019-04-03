Карпин: положительным результатом была бы победа, ничья — результат приемлемый

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал оценку ничейному результату в первом матче 1/2 финала Кубка России с «Локомотивом» (2:2).

«Положительным результатом была бы победа. Ничья — результат приемлемый. VAR? Я давным-давно говорил, что он нужен. Со временем паузы станут меньше, судьи будут быстрее принимать решения. Хотя, с другой стороны, иногда система играет в минус — вспомните пример Германии.

Кубок или РПЛ? Хотелось бы участвовать и там и там, биться до конца. Сегодня мы никого не резервировали, выпустили сильнейший состав. Предпочтений ни одному из турниров не отдаём», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Ответный полуфинальный матч Кубка России «Ростов» и «Локомотив» проведут 15 мая на поле первого.