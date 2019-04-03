Сёмин: по мне — пенальти на Миранчуке был, а по VAR — не было

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги первого матча 1/2 финала Кубка России с «Ростовом» (2:2) и поделился мнением о внедрении в турнир системы видеопомощи арбитрам (VAR).



«Я всегда был за то, чтобы у нас были видеоповторы. Это часть сегодняшней ситуации, и изменить ничего нельзя. Не согласен с тем, что наш игрок фолил на Ерёменко, но решение принято — тут согласен.



Какая у меня реакция на сегодняшнюю работу VAR? Реакция нормального человека, потому что и при видеоповторах всегда есть определённые ошибки, есть и правильные решения. Реагирую очень положительно.



Был ли пенальти на Миранчуке? По мне — был, а по VAR — не было», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Карпин: положительным результатом была бы победа, ничья — результат приемлемый